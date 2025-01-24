Крутой досрочно проголосовал в Минске

«Это прямо красная нить. Причем пункт с большим отрывом. Это то, о чем говорят люди фактически с самого первого дня. Как только выборы были объявлены, Президент сразу потребовал, чтобы весь процесс был организован максимально открыто, прозрачно, чтобы не было никаких секретов. Фактически на всех этапах это правило выдерживалось», — сказал глава Администрации.