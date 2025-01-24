Крутой досрочно проголосовал в Минске

Дмитрий Крутой в беседе с журналистами подчеркнул, что в процессе подготовки и проведения электоральной кампании пункт номер один — это меры безопасности. На это направлены как запросы общества, так и ранее были даны соответствующие поручения Президента.
«Это прямо красная нить. Причем пункт с большим отрывом. Это то, о чем говорят люди фактически с самого первого дня. Как только выборы были объявлены, Президент сразу потребовал, чтобы весь процесс был организован максимально открыто, прозрачно, чтобы не было никаких секретов. Фактически на всех этапах это правило выдерживалось», — сказал глава Администрации.
Крутой о наблюдателях БДИПЧ ОБСЕ: это игры, они и не собирались приезжать на президентские выборы в Беларусь Крутой заявил о прямом вмешательстве евроструктур во внутренние дела Беларуси в период выборов.
«У нас идет абсолютно прозрачный и открытый электоральной процесс. Очень хорошая явка уже за первые три дня. Думаю, все завершится наилучшим образом», — отметил Дмитрий Крутой.
Он также подчеркнул важность уберечь граждан, и особенно молодежь, от втягивания в возможные провокации с подачи недоброжелателей и соответствующих структур из-за рубежа.
В целом же каких-то существенных опасений и сложностей на данном этапе в Беларуси не испытывают, уточнил глава Администрации.