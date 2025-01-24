В Омской области продолжат выбирать новых депутатов

Так, в пятницу, 24 января 2025 года, стало известно о том, что Избирательная комиссия Омской области назначила выборы новых советов депутатов еще в 14 районах, которые планируют переход на одноуровневую систему местного самоуправления путем объединения поселений.
На 13 апреля 2025 года утверждены выборы представительного органа в Азовском, Большереченском, Кормиловском, Крутинском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском, Таврическом, Тюкалинском, Шербакульском районах.
Ранее министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова по обращению «СуперОмска» сообщила о том, что инициативы о преобразовании в муниципальные округа приняты в 25 районах. Часть из них проведут выборы советов в апреле, а часть — в единый день голосования в сентябре.
Напомним, что первыми районами Омской области, преобразованными в муниципальные округа, стали Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский.
Выборы новых советов депутатов в них состоялись в декабре 2025 года. Теперь им предстоит утвердить глав муниципальных округов. Известно, что формат избрания глав не изменится и будет проводиться комиссией через конкурс с соблюдением процедур и сроков.