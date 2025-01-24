В Омской области продолжат выбирать новых депутатов

Ранее министр внутренней политики Омской области Анастасия Терпугова по обращению «СуперОмска» сообщила о том, что инициативы о преобразовании в муниципальные округа приняты в 25 районах. Часть из них проведут выборы советов в апреле, а часть — в единый день голосования в сентябре.