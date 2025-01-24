В Польше предсказали перезагрузку отношений с Россией

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января после победы на выборах в ноябре 2024 года. В ходе предвыборной кампании он неоднократно заявлял о намерении урегулировать конфликт на Украине. По его словам, боевые действия могут завершиться в течение полугода.