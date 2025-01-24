Алишер Кадыров выступил за полный отказ от газа в домах. Он считает, что его нужно заменить электричеством

Только вчера на совещании у президента обсуждалась серьезная проблема — по всей стране 18 тысяч квартир не могут быть сданы в эксплуатацию из-за индивидуального газового отопления, которое не соответствует требованиям безопасности.
Для решения вопроса будет создана специальная рабочая группа, которая проведет анализ ситуации и представит предложения правительству. В будущем планируется полный отказ от индивидуального газового отопления в новых домах. Вместо этого в 135 тысячах квартир, запланированных к строительству, будут установлены электрические плиты, а отопление будет централизованным.
И вот сегодня Кадыров заявил, что газ — это ценный ресурс, который необходимо направлять на производство экспортных товаров, а не тратить на бытовые нужды.
«Из одного кубометра газа можно произвести до десяти высокоценных экспортных товаров, продать их за границу и на вырученные средства создать миллионы рабочих мест для наших соотечественников. Народ, который тратит миллиарды кубометров газа на отопление домов и приготовление пищи, никогда не добьется процветания. Нам необходимо увеличивать производство электроэнергии и научиться использовать её вместо газа», — подчеркнул политик.
Кадыров также заявил, что его партия поддерживает инициативу по стимулированию использования только электричества в качестве основного источника энергии в новых строящихся домах.
Здесь мы от редакции добавим, что сам по себе отказ от газа — дело хорошее. Но сможет ли Кадыров или кто-то из чиновников гарантировать бесперебойное электроснабжение? Ведь даже в Ташкенте перебои с электричеством уже стали обыденностью.