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Алишер Кадыров выступил за полный отказ от газа в домах. Он считает, что его нужно заменить электричеством

Vaib.uz (Узбекистан. 24 января). Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров вновь доказал свою способность быстро встраиваться в повестку.

Только вчера на совещании у президента обсуждалась серьезная проблема — по всей стране 18 тысяч квартир не могут быть сданы в эксплуатацию из-за индивидуального газового отопления, которое не соответствует требованиям безопасности.

Для решения вопроса будет создана специальная рабочая группа, которая проведет анализ ситуации и представит предложения правительству. В будущем планируется полный отказ от индивидуального газового отопления в новых домах. Вместо этого в 135 тысячах квартир, запланированных к строительству, будут установлены электрические плиты, а отопление будет централизованным.

И вот сегодня Кадыров заявил, что газ — это ценный ресурс, который необходимо направлять на производство экспортных товаров, а не тратить на бытовые нужды.

«Из одного кубометра газа можно произвести до десяти высокоценных экспортных товаров, продать их за границу и на вырученные средства создать миллионы рабочих мест для наших соотечественников. Народ, который тратит миллиарды кубометров газа на отопление домов и приготовление пищи, никогда не добьется процветания. Нам необходимо увеличивать производство электроэнергии и научиться использовать её вместо газа», — подчеркнул политик.

Кадыров также заявил, что его партия поддерживает инициативу по стимулированию использования только электричества в качестве основного источника энергии в новых строящихся домах.

Здесь мы от редакции добавим, что сам по себе отказ от газа — дело хорошее. Но сможет ли Кадыров или кто-то из чиновников гарантировать бесперебойное электроснабжение? Ведь даже в Ташкенте перебои с электричеством уже стали обыденностью.

строительство
энергетика