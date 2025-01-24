Алишер Кадыров выступил за полный отказ от газа в домах. Он считает, что его нужно заменить электричеством

Здесь мы от редакции добавим, что сам по себе отказ от газа — дело хорошее. Но сможет ли Кадыров или кто-то из чиновников гарантировать бесперебойное электроснабжение? Ведь даже в Ташкенте перебои с электричеством уже стали обыденностью.