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Челябинская область в топ-5 регионов по приросту расходной части бюджета в 2024 году

Челябинская область в топ-5 регионов по приросту расходной части бюджета в 2024 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Об этом говорится в исследовании АКРА.

«По итогам прошлого года расходы неконсолидированных региональных бюджетов (за исключением Донецкой и Луганской народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей) составили 21,6 трлн рублей Это на 11% больше, чем в 2023 году», — отмечается в комментарии.

Лидерами роста стали Курская (+35%), Оренбургская (+30%), Вологодская (+26%), Челябинская (+24%) и Липецкая (+23%) области.

Больше всего региона тратили на социальную политику, образование, ЖКХ и здравоохранение.

Оценки основаны на оперативных данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации на 1 января 2025 года.

В целом, как говорят эксперты, траты выросли в 68 субъектах, при этом в 27 из них рост превысил 10%. В расчет не включены новые субъекты.

Ранее сообщалось, что Челябинская область закрыла бюджет-2024 без коммерческих займов и с дефицитом 75 млрд. Окончательные доходы и расходы составили 286,3 млрд рублей и 361,4 млрд рублей соответственно.

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