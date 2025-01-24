Челябинская область в топ-5 регионов по приросту расходной части бюджета в 2024 году

«По итогам прошлого года расходы неконсолидированных региональных бюджетов (за исключением Донецкой и Луганской народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей) составили 21,6 трлн рублей Это на 11% больше, чем в 2023 году», — отмечается в комментарии.