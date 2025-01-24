Челябинская область в топ-5 регионов по приросту расходной части бюджета в 2024 году

Об этом говорится в исследовании АКРА.
«По итогам прошлого года расходы неконсолидированных региональных бюджетов (за исключением Донецкой и Луганской народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей) составили 21,6 трлн рублей Это на 11% больше, чем в 2023 году», — отмечается в комментарии.
Лидерами роста стали Курская (+35%), Оренбургская (+30%), Вологодская (+26%), Челябинская (+24%) и Липецкая (+23%) области.
Больше всего региона тратили на социальную политику, образование, ЖКХ и здравоохранение.
Оценки основаны на оперативных данных Единого портала бюджетной системы Российской Федерации на 1 января 2025 года.
В целом, как говорят эксперты, траты выросли в 68 субъектах, при этом в 27 из них рост превысил 10%. В расчет не включены новые субъекты.
Ранее сообщалось, что Челябинская область закрыла бюджет-2024 без коммерческих займов и с дефицитом 75 млрд. Окончательные доходы и расходы составили 286,3 млрд рублей и 361,4 млрд рублей соответственно.