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Bloomberg: Европа подталкивает Трампа к введению на Украину миротворческих сил

Европейские чиновники добиваются от новой американский администрации обязательств по участию в гарантиях безопасности для Украины, в том числе участия в миротворческой миссии, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В среду Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы должны включать в себя войска США, поскольку военной поддержки только Европы будет недостаточно. Союзники Киева в целом согласны с тем, что США придется предоставить войска для любых будущих миротворческих сил на Украине, чтобы сделать такие усилия заслуживающими доверия, говорится в статье.

В Европе заявили, что США в итоге могут поддержать эту идею, несмотря на первоначальную сдержанность Трампа. Однако они подчеркнули, что пока еще слишком рано подробно обсуждать, как будет выглядеть будущий миротворческий контингент.

Если же Европа будет вынуждена отправить войска самостоятельно, это может подорвать доверие к гарантиям безопасности и создать раскол в НАТО, что будет означать фактический конец трансатлантического сотрудничества в рамках альянса.

Скептицизм Трампа в отношении поддержки Украины в последнее время ослаб, а его команда, согласно Bloomberg, в частном порядке признает неизбежным предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны США.

Однако в обмен на эти обязательства Трамп может потребовать, чтобы Европа взяла на себя большую долю бремени по обеспечению соблюдения любой потенциальной сделки.

Европейцы понимают, что Вашингтон ожидает от них предоставления основной части миротворческих войск, поскольку Трамп считает конфликт на Украине европейским делом.

Американская администрация также дала понять, что США не намерены напрямую заниматься восстановлением Украины и рассчитывают, что этим займется частный сектор, пишет издание.

Европейцы сейчас ведут обсуждения, чтобы предложить США уже конкретные решения.

Трамп Дональд