Bloomberg: Европа подталкивает Трампа к введению на Украину миротворческих сил

В среду Владимир Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы должны включать в себя войска США, поскольку военной поддержки только Европы будет недостаточно. Союзники Киева в целом согласны с тем, что США придется предоставить войска для любых будущих миротворческих сил на Украине, чтобы сделать такие усилия заслуживающими доверия, говорится в статье.