Ричмонд
-8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспрозванных поручил главам муниципалитетов лично обойти ветеранов и проверить их жилищные условия

В регионе 68 участников и инвалидов ВОВ.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил главам муниципалитетов лично обойти ветеранов и проверить их жилищные условия. Об этом глава региона заявил в четверг, 23 января, на совещании, посвящённом подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы.

Обязательно надо пройтись по жилым помещениям и посмотреть их состояние. Я встречаюсь с ветеранами, общаюсь, и есть некоторые проблемы: где-то что-то подремонтировать, где-то с техникой. Давайте договоримся, что в рамках работы с ветеранами мы проведём такую инвентаризацию. Каждый глава муниципалитета сможет сделать это лично.

сказал Алексей Беспрозванных

Министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер отчиталась, что все ветераны обеспечены жильём и лекарствами. Ежегодно пожилым людям предоставляют возможность пройти диспансеризацию. Медицинская помощь включает осмотр на дому, в том числе узкими специалистами, а также зубопротезирование.

Беспрозванных попросил также лично разъяснить ветеранам программу мероприятий ко Дню Победы, потому что не все из них пользуются интернетом. Если у фронтовиков не будет возможности посетить празднование, для них организуют специальные мероприятия.

В регионе 1 394 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, из них 68 — участники и инвалиды войны, 135 жителей блокадного Ленинграда, 728 тружеников тыла и 461 бывший несовершеннолетний узник.

Ко Дню Победы калининградские ветераны получат от 5 до 10 тысяч рублей из регионального бюджета. 61 человеку присвоят звание почётного гражданина.