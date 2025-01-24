Беспрозванных поручил главам муниципалитетов лично обойти ветеранов и проверить их жилищные условия

Обязательно надо пройтись по жилым помещениям и посмотреть их состояние. Я встречаюсь с ветеранами, общаюсь, и есть некоторые проблемы: где-то что-то подремонтировать, где-то с техникой. Давайте договоримся, что в рамках работы с ветеранами мы проведём такую инвентаризацию. Каждый глава муниципалитета сможет сделать это лично.