Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поручил главам муниципалитетов лично обойти ветеранов и проверить их жилищные условия. Об этом глава региона заявил в четверг, 23 января, на совещании, посвящённом подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы.
Обязательно надо пройтись по жилым помещениям и посмотреть их состояние. Я встречаюсь с ветеранами, общаюсь, и есть некоторые проблемы: где-то что-то подремонтировать, где-то с техникой. Давайте договоримся, что в рамках работы с ветеранами мы проведём такую инвентаризацию. Каждый глава муниципалитета сможет сделать это лично.
Министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер отчиталась, что все ветераны обеспечены жильём и лекарствами. Ежегодно пожилым людям предоставляют возможность пройти диспансеризацию. Медицинская помощь включает осмотр на дому, в том числе узкими специалистами, а также зубопротезирование.
Беспрозванных попросил также лично разъяснить ветеранам программу мероприятий ко Дню Победы, потому что не все из них пользуются интернетом. Если у фронтовиков не будет возможности посетить празднование, для них организуют специальные мероприятия.
В регионе 1 394 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, из них 68 — участники и инвалиды войны, 135 жителей блокадного Ленинграда, 728 тружеников тыла и 461 бывший несовершеннолетний узник.
Ко Дню Победы калининградские ветераны получат от 5 до 10 тысяч рублей из регионального бюджета. 61 человеку присвоят звание почётного гражданина.