Глава ПМР назвал возможную войну в республике путем к ядерной катастрофе

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Возможная война в Приднестровье — это прямой путь к конфликту России и НАТО с перерастанием в ядерную катастрофу, заявил в пятницу глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«Я знаю, что такое война. Я заканчивал специфический вуз, который дает знания по ядерному сценарию развития событий. Понятно, что давно не служу в этой части. Но я понимаю, что такое война и что такое ядерное развитие войны, что недопустимо. Я всегда говорю о том, что война в Приднестровье — это прямой путь к конфликту Россия-НАТО. С перерастанием в ядерную катастрофу», — сказал Красносельский в интервью телеканалу RT.
Лидер Приднестровья также добавил, что в Тирасполе выступают против войны в Приднестровье. По его словам, эту позицию знают международные партнеры.
Кто-то мне верил, кто-то не верил, кто-то думал, что я пугаю кого-то. Я никого не пугаю. Здесь столкнутся интересы НАТО и Российской Федерации. В этом даже не сомневаюсь. Этого делать нельзя ни в коем случае.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.