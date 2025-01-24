Глава ПМР назвал возможную войну в республике путем к ядерной катастрофе

«Я знаю, что такое война. Я заканчивал специфический вуз, который дает знания по ядерному сценарию развития событий. Понятно, что давно не служу в этой части. Но я понимаю, что такое война и что такое ядерное развитие войны, что недопустимо. Я всегда говорю о том, что война в Приднестровье — это прямой путь к конфликту Россия-НАТО. С перерастанием в ядерную катастрофу», — сказал Красносельский в интервью телеканалу RT.