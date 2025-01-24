Токаеву рассказали, как обеспечивают стабильность тенге

в 2024 году доходы от управления активами Нацфонда составили 4,5 млрд долларов, или более 7,5%;валовые золотовалютные резервы Нацбанка достигли 45,8 млрд долларов, увеличившись на 27,4%;инвестиционный доход от управления пенсионными активами ЕНПФ составил 3,4 трлн тенге, а доходность превысила инфляцию более чем в 2 раза и достигла 17,8%.