Госдеп США перестал оформлять паспорта с символом «Х» в графе пола

В разосланном письме Рубио подчеркнул, что политика США заключается в том, что пол человека не подлежит изменению. По данным газеты, госсекретарь также указал на необходимость использовать во всех официальных документах слово «пол», а не «гендерная принадлежность». Такие правила затрагивают как текущие, так и будущие заявления на получение паспорта, отмечает Guardian.