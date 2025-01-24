Учитель музыки и чиновник выдвинули кандидатуры на пост мэра Бердска

24 января поступили заявления от первых кандидатов на участие в конкурсе по выбору главы города Бердска Новосибирской области.
Документы в конкурсную комиссию подали: заместитель главы администрации Искитима Вячеслав Бесхлебный и учитель музыки Светлана Верстюк, которая преподает в бердском лицее № 7.
19 декабря Бердский совет депутатов объявил о проведении конкурса по выбору нового градоначальника. Прежний мэр Роман Бурдин досрочно сложил полномочия и стал министром региональной политики Новосибирской области.
По регламенту заявления от претендентов на должность главы города будут приниматься до 28 января, а сам конкурс состоится 13 февраля.
Сейчас обязанности градоначальника в Бердске исполняет вице-мэр Сергей Лавров.
Напомним, что в конце декабря депутаты отказались голосовать за отставку главы поселка Линево Сергея Грушевого, которого прокуратура требует снять с должности.
Иван ЛУДНОВ.