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Учитель музыки и чиновник выдвинули кандидатуры на пост мэра Бердска

Они примут участие в конкурсе, который состоится 13 февраля.

Источник: администрация Бердска

24 января поступили заявления от первых кандидатов на участие в конкурсе по выбору главы города Бердска Новосибирской области.

Документы в конкурсную комиссию подали: заместитель главы администрации Искитима Вячеслав Бесхлебный и учитель музыки Светлана Верстюк, которая преподает в бердском лицее № 7.

19 декабря Бердский совет депутатов объявил о проведении конкурса по выбору нового градоначальника. Прежний мэр Роман Бурдин досрочно сложил полномочия и стал министром региональной политики Новосибирской области.

По регламенту заявления от претендентов на должность главы города будут приниматься до 28 января, а сам конкурс состоится 13 февраля.

Сейчас обязанности градоначальника в Бердске исполняет вице-мэр Сергей Лавров.

Напомним, что в конце декабря депутаты отказались голосовать за отставку главы поселка Линево Сергея Грушевого, которого прокуратура требует снять с должности.

Иван ЛУДНОВ.