Пособия по уходу за ребенком вырастут с 1 февраля

Ранее стало известно, что в Беларуси с 1 февраля текущего года в среднем на 10% вырастут и пенсии. На их выплату выделяется 2,2 миллиарда рублей, в том числе 196 миллионов — в виде дополнительных средств, обеспечивающих повышение.