Пособия по уходу за ребенком вырастут с 1 февраля

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет увеличиваются с 1 февраля, об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.
Размеры пособий, установленные до 31 июня текущего года, выглядят следующим образом:
- на первого ребенка — 861,42 рубля (+ 83,61 рубля);
- на второго и последующих детей — 984,48 рубля (+95,56 рубля);
- на ребенка-инвалида — 1107,54 рубля (+107,5 рубля).
В профильном ведомстве обратили внимание, что благодаря повышению размеров пособия по уходу за детьми они выросли на 10,8%.
В пресс-службе напомнили также, что в республике установлен порядок, согласно которому детские пособия пересчитывают дважды в год: 1 февраля и 1 августа.
Ранее стало известно, что в Беларуси с 1 февраля текущего года в среднем на 10% вырастут и пенсии. На их выплату выделяется 2,2 миллиарда рублей, в том числе 196 миллионов — в виде дополнительных средств, обеспечивающих повышение.
Минсоцтруда и защиты анонсировало, что размер средней пенсии должен стать больше на 14% в 2025 году и вырасти до уровня в 926 рублей.
Всего в текущем году на пенсионные выплаты уйдет 26 миллиардов рублей, что на 3,3 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году.