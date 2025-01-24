Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, заявил глава ЦИК

МИНСК, 24 янв — РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил в пятницу, что кампания по выборам президента республики проходит штатно.
«На мой взгляд, кампания идёт штатно, в соответствии с действующим законодательством», — сказал глава ЦИК журналистам в Минске. Карпенко добавил, что, конечно же, оценку выборам дадут наблюдатели, в том числе национальные.
Он отметил, что от кандидатов в президенты пока не поступало в ЦИК никаких заявлений и жалоб на ход кампании.
Вместе с тем, по его словам, есть некоторые инциденты. Карпенко напомнил, что накануне Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о незаконных сборе и распространении участниками оппозиционного экстремистского формирования персональных данных членов избиркомов и наблюдателей на выборах.
«Можно было бы на это не обратить внимание, но параллельно посыпались угрозы в адрес людей, которые работают в комиссиях. Мы не можем оставить это безнаказанным. Я это трактую как посягательство на электоральный суверенитет», — сказал он.
Глава ЦИК также рассказал, что было два случая, когда местные СМИ опубликовали данные соцопросов в нарушение законодательства, которое запрещает на данном этапе избирательной кампании публиковать такую информацию. Этим СМИ вынесены предупреждения. Карпенко в целом подчеркнул, что провокации в ходе избирательных кампаний всегда бывают.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января. С 21 января идет досрочное голосование. Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.