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Госдеп США отказался от заявления о непризнании выборов в Беларуси

Госдеп США удалил заявление о непризнании выборов президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

На официальном сайте Госдепа США удалено заявление экс-госсекретаря Энтони Блинкена о непризнании президентских выборов в Беларуси, передает БелТА.

Страница, на которой раньше было размещено заявление американского политика открывается, но вместо заявления на ней размещено информационное сообщение с извинениями за неудобства. При этом текст заявления с осуждением выборов в Беларуси удален с сайта Госдепа.

Таким образом в Госдепе отказались от заявления бывшего госсекретаря. Напомним, Энтони Блинкен занимал пост госсекретаря США при администрации Байдена, а на прошлой неделе он сделал заявление о том, что не признает предстоящие выборы в Беларуси и считает их «неправильными».

Накануне ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС.

Тем временем власти Беларуси выделят 7 млрд рублей на улучшение жизни белорусов в 9 районах.