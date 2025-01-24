Госдеп США отказался от заявления о непризнании выборов в Беларуси

На официальном сайте Госдепа США удалено заявление экс-госсекретаря Энтони Блинкена о непризнании президентских выборов в Беларуси, передает БелТА.
Страница, на которой раньше было размещено заявление американского политика открывается, но вместо заявления на ней размещено информационное сообщение с извинениями за неудобства. При этом текст заявления с осуждением выборов в Беларуси удален с сайта Госдепа.
Таким образом в Госдепе отказались от заявления бывшего госсекретаря. Напомним, Энтони Блинкен занимал пост госсекретаря США при администрации Байдена, а на прошлой неделе он сделал заявление о том, что не признает предстоящие выборы в Беларуси и считает их «неправильными».
Накануне ЦИК заявил о вмешательстве в дела Беларуси из-за скандальной резолюции в ЕС.
Тем временем власти Беларуси выделят 7 млрд рублей на улучшение жизни белорусов в 9 районах.