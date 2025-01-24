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Более двух тысяч иностранцев выслали из Челябинской области за 2024 год

Почти четыре тысячи человек получили запрет на въезд.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области за 2024 год сотрудники полиции выявили более 13 тысяч нарушителей среди иностранцев. Итогами поделились в ГУ МВД России Челябинской области.

За пределы России выслали 2200 иностранных граждан, из них 1700 — в принудительном порядке. Это на 41% больше, чем в предыдущем году. Повторный въезд закрыли почти для четырех тысяч человек.

«В результате принятых мер в 1,6 раза сократилось количество преступлений совершенных иностранными гражданами и на 22% в отношении них», — отметили в ГУ МВД РФ по региону. Мероприятия будут продолжены, добавили в ведомстве.