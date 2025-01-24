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Министром транспорта Башкирии назначена Любовь Минакова

Министром транспорта Башкирии назначена Любовь Минакова.

Источник: Минтранс РБ

Министром транспорта и дорожного хозяйства Башкирии назначена Любовь Минакова. Ранее она возглавляла ведомство в статусе и. о. министра. Соответствующий указ Главы Башкирии подписан сегодня, 24 января.

Любовь Минакова родилась в 1981 году в городе Анадырь. Окончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, квалификация «экономист». Имеет большой опыт работы в дорожно-транспортных компаниях и органах исполнительной власти. С апреля 2022 года по май 2024 года занимала должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РБ. С мая 2024 года — исполняющий обязанности министра.