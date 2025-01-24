В Белоруссии комика Комиссаренко внесли в список экстремистов

В сообщении отмечается, что основанием для включения Комиссаренко в данный перечень является «вступивший в законную силу приговор Минского городского суда в связи с совершением преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 368, частью 2 статьи 367, частью 1 статьи 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь». МВД также уточняет, что Комиссаренко «находится в розыске».
Минский городской суд 30 декабря минувшего года заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы, признав его виновным по ряду статей уголовного кодекса, среди которых оскорбление и клевета в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Комиссаренко также признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. В соответствии с решением суда обвиняемый должен отбывать наказание в колонии общего режима.
Ранее в Белоруссии законодательно была установлена процедура специального (заочного) производства в отношении лиц, находящихся за рубежом, для последующего их привлечения к уголовной ответственности.