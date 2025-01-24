В Белоруссии комика Комиссаренко внесли в список экстремистов

Минский городской суд 30 декабря минувшего года заочно приговорил стендап-комика Вячеслава Комиссаренко к шести годам лишения свободы, признав его виновным по ряду статей уголовного кодекса, среди которых оскорбление и клевета в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Комиссаренко также признан виновным в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. В соответствии с решением суда обвиняемый должен отбывать наказание в колонии общего режима.