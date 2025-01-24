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Стендап-комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии

Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии.

Источник: Слава Комиссаренко

МИНСК, 24 янв — РИА Новости. Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко внесен в список экстремистов в Белоруссии, его фамилия указана в обновленном перечне организаций, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на сайте белорусского МВД.

Тридцатого декабря 2024 года Минский городской суд заочно признал Комиссаренко виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и приговорил артиста к шести годам колонии.

Суд постановил признать фигуранта виновным по трем уголовным статьям — «публичное оскорбление президента Белоруссии», «умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды», «клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления».

Следственный комитет Белоруссии начал заочное производство в отношении Комиссаренко 15 августа 2024 года.