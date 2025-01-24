Стендап-комика Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии

Суд постановил признать фигуранта виновным по трем уголовным статьям — «публичное оскорбление президента Белоруссии», «умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды», «клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления».