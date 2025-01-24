Тодуа: в Молдове сложилась достаточно благоприятная ситуация для оппозиции

Нынешняя власть в Молдове слаба и некомпетентна, она совершила все возможные ошибки. Если оппозиционные партии найдут в себе силы отказаться от личных амбиций и сиюминутных интересов, то в составе объединенной коалиции они смогут одолеть правящую партию на выборах. Об этом Sputnik Молдова рассказал политолог Зураб Тодуа.