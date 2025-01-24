Тодуа: в Молдове сложилась достаточно благоприятная ситуация для оппозиции

Нынешняя власть в Молдове слаба и некомпетентна, она совершила все возможные ошибки. Если оппозиционные партии найдут в себе силы отказаться от личных амбиций и сиюминутных интересов, то в составе объединенной коалиции они смогут одолеть правящую партию на выборах. Об этом Sputnik Молдова рассказал политолог Зураб Тодуа.
«Лидеров, которые могли бы претендовать на должность общенационального вождя, у правящей партии нет. На мой взгляд, это самая слабая власть за всё время. Поэтому я и говорю, что условия уникальны для оппозиции», — рассказал Тодуа.
Политолог считает, что оппозиционные партии не должны действовать поодиночке. По его мнению, конфликты и разделение оппозиции может вновь привести к проигрышу на выборах.
«Необходимо консолидироваться, поднять граждан на политическую борьбу через общие съезды и собрания. Это немножко необычный путь. Такого в Молдавии раньше не было», — отметил собеседник.
Тодуа считает, что после парламентских выборов могут возникнуть сомнения относительно правильности подсчитанных голосов. Вбросы и фальсификации, по словам политолога, тоже не исключены.
Ранее Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) призвала оппозиционные силы страны к началу открытого обсуждения и консолидации усилий для политической борьбы против нынешнего режима. Социалисты также указали на то, что «выборы в нынешних условиях не могут считаться демократическими».