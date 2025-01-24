Полковник Ходаренок заявил о выгоде для США в сделке с РФ по денуклеаризации

Дональд Трамп уже не в первый раз выступает в роли знатного денуклеаризатора. О ядерном разоружении Корейского полуострова глава Белого дома пытался договориться с Ким Чен Ыном еще в феврале 2019 года во время их встречи во Вьетнаме. Однако тогда саммит закончился на два часа раньше запланированного. Стороны так и не смогли договориться о денуклеаризации. Ким Чен Ын, понимая, что без своего ядерного арсенала он будет гол как сокол, на идеи Дональда Трампа тогда так и не повелся.