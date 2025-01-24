Минобороны Беларуси опровергло фейк о направлении военных в Курск

По ее словам, употребляемые наименования воинских частей, сам слог сфабрикованного письма, а также максимально туманное описание неких «договоров, соглашений и обязательств» говорит о том, что у изготовителя фейка своеобразное представление о том, как осуществляется обмен информацией между органами военного управления, а также о порядке взаимодействия в рамках ОДКБ в принципе.