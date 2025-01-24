Минобороны Беларуси опровергло фейк о направлении военных в Курск

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Информация о направлении белорусских военных подразделений в Курскую область является фейком, сообщила корреспонденту Sputnik официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик.
Ранее экстремистский ресурс распространил фотографию документа, в котором говорится о том, что белорусская сторона якобы приняла решение направить военное подразделение в Курскую область России.
Якобы Минобороны Беларуси таким образом приняло решение выполнить союзнические обязательства перед российской стороной, предусмотренные международными договорами.
Составители фейкового «документа» почти освоили фотошоп, но не имеют никакого представления о том, как ведется деловая переписка.
По ее словам, употребляемые наименования воинских частей, сам слог сфабрикованного письма, а также максимально туманное описание неких «договоров, соглашений и обязательств» говорит о том, что у изготовителя фейка своеобразное представление о том, как осуществляется обмен информацией между органами военного управления, а также о порядке взаимодействия в рамках ОДКБ в принципе.
«Главнокомандующий Вооруженными Силами неоднократно озвучивал: “Биться, бороться и умирать мы будем на нашей земле. Если придется, не дай бог”, — напомнила официальный представитель Минобороны.
В завершение Наталья Гаврусик заверила, что «никаких решений о направлении на территорию Курской области Российской Федерации военнослужащих белорусской армии не принималось».