Андрей Бочаров обсудил в Москве проект развития Сарпинского на 200 млрд рублей

Отметим, уникальный проект будет включать в себя комплексное освоение острова. В частности, здесь запланировано строительство детского лагеря, турбаз, музеев, а также создание объектов эко-туризма. Для этого предполагается строительство на Сарпинском новых мостов и автомагистралей. Реализация грандиозного проекта несколько лет назад оценивалась специалистами в 200 млрд рублей.