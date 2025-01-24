Трамп вновь обвинил Россию в краже проекта ракет

«Во время администрации Барак Обамы они (Россия — прим. ред.) украли у нас (США — прим. ред.) проект, какой-то плохой человек дал им проект», — сказал он.
По словам Трампа, он уже одобрил строительство гиперзвуковых и «супергиперзвуковых» ракет.
Это не первое подобное заявление Трампа в адрес России. В 2023 году на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир он заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи «супер-пупер-ракеты», которая летает «супербыстро». В 2020 году Трамп также назвал бывшего президента страны Барака Обаму виновным в том, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие. До этого он рассказывал о начале создания «супер-пупер» ракеты. По его словам, она будет быстрее тех, что стоят на вооружении России и Китая.
Какие системы имел в виду Трамп, неясно. В Кремле в ответ на его слова напоминали, что у России есть свои ракеты, не имеющие аналогов в мире. В 2018 году президент России Владимир Путин впервые публично заявил об испытаниях ракетного комплекса «Кинжал».