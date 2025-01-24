Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вновь обвинил Россию в краже проекта ракет

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия во времена администрации Барака Обамы якобы «украла» проект плана по созданию гиперзвуковых ракет.

Источник: AP 2024

«Во время администрации Барак Обамы они (Россия — прим. ред.) украли у нас (США — прим. ред.) проект, какой-то плохой человек дал им проект», — сказал он.

По словам Трампа, он уже одобрил строительство гиперзвуковых и «супергиперзвуковых» ракет.

Это не первое подобное заявление Трампа в адрес России. В 2023 году на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир он заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи «супер-пупер-ракеты», которая летает «супербыстро». В 2020 году Трамп также назвал бывшего президента страны Барака Обаму виновным в том, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие. До этого он рассказывал о начале создания «супер-пупер» ракеты. По его словам, она будет быстрее тех, что стоят на вооружении России и Китая.

Какие системы имел в виду Трамп, неясно. В Кремле в ответ на его слова напоминали, что у России есть свои ракеты, не имеющие аналогов в мире. В 2018 году президент России Владимир Путин впервые публично заявил об испытаниях ракетного комплекса «Кинжал».

Трамп Дональд