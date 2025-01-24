Трамп вновь обвинил Россию в краже проекта ракет

Это не первое подобное заявление Трампа в адрес России. В 2023 году на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир он заявил, что в период администрации Барака Обамы Россия якобы украла у американцев чертежи «супер-пупер-ракеты», которая летает «супербыстро». В 2020 году Трамп также назвал бывшего президента страны Барака Обаму виновным в том, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие. До этого он рассказывал о начале создания «супер-пупер» ракеты. По его словам, она будет быстрее тех, что стоят на вооружении России и Китая.