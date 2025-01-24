Развитие региональной IT-отрасли: состоялась рабочая встреча Вячеслава Федорищева с Виктором Злобичем

«Большое количество компаний, которые представляют лучшие конкурентоспособные продукты и на федеральном уровне, и на международной арене. Необходимо в работе опираться на наших специалистов, чтобы мы точно знали, что принимаемые нами решения по цифровизации в регионе соответствуют сегодняшнему пониманию ведущих компаний, — акцентировал губернатор. — Мы должны опираться на самарский IT-сектор. Прошу вас так строить свою работу».