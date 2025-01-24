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В МИД РФ оценили возможность разрешения конфликта на Украине за 100 дней

Урегулировать противостояние между Россией и Украиной невозможно за 100 дней без реализма в подходе США. Так считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению дипломата, если Соединенные Штаты Америки будут посылать такие же сигналы, как в настоящее время, то добиться прекращения огня не получится ни в течение трех месяцев, ни в более продолжительный срок, сообщает ТАСС.

Рябков считает, что США смогут оказать позитивное влияние на процесс примирения, если будут реально оценивать ситуацию, но даже в этом случае спрогнозировать скорость процесса невозможно, рассказывают «Ведомости».

Срок в 100 дней для урегулирования конфликта между Киевом и Москвой установил президент США Дональд Трамп. В этот период он поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу добиться разрешения кризиса.

В предвыборной кампании Трамп заявлял, что прекратит украино-российское противостояние за 24 часа. После вступления в должность он перестал говорить о коротких сроках урегулирования.

Трамп неоднократно заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров. Сразу после инаугурации он сообщил, что планирует договориться с российским лидером о встрече и даже дал соответствующее поручение сотрудникам администрации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 21 января уточнил, что никаких сигналов из Вашингтона об организации переговоров не зафиксировано.

22 января Трамп опубликовал в соцсетях ультиматум в сторону России. В тексте послания он пригрозил введением санкций. В Госдуме РФ порекомендовали американскому лидеру не разговаривать с Россией с позиции силы.

23 января американский президент вновь заявил о том, что желает встретиться с Владимиром Путиным «немедленно».

24 января на брифинге с журналистами Дмитрий Песков сообщил о готовности российской стороны и Владимира Путина к переговорам с Трампом, но сигналов от Вашингтона об их организации по-прежнему не поступало.