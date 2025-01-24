В МИД РФ оценили возможность разрешения конфликта на Украине за 100 дней

По мнению дипломата, если Соединенные Штаты Америки будут посылать такие же сигналы, как в настоящее время, то добиться прекращения огня не получится ни в течение трех месяцев, ни в более продолжительный срок, сообщает ТАСС.
Рябков считает, что США смогут оказать позитивное влияние на процесс примирения, если будут реально оценивать ситуацию, но даже в этом случае спрогнозировать скорость процесса невозможно, рассказывают «Ведомости».
Срок в 100 дней для урегулирования конфликта между Киевом и Москвой установил президент США Дональд Трамп. В этот период он поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу добиться разрешения кризиса.
В предвыборной кампании Трамп заявлял, что прекратит украино-российское противостояние за 24 часа. После вступления в должность он перестал говорить о коротких сроках урегулирования.
Трамп неоднократно заявлял, что готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров. Сразу после инаугурации он сообщил, что планирует договориться с российским лидером о встрече и даже дал соответствующее поручение сотрудникам администрации. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 21 января уточнил, что никаких сигналов из Вашингтона об организации переговоров не зафиксировано.
22 января Трамп опубликовал в соцсетях ультиматум в сторону России. В тексте послания он пригрозил введением санкций. В Госдуме РФ порекомендовали американскому лидеру не разговаривать с Россией с позиции силы.
23 января американский президент вновь заявил о том, что желает встретиться с Владимиром Путиным «немедленно».
24 января на брифинге с журналистами Дмитрий Песков сообщил о готовности российской стороны и Владимира Путина к переговорам с Трампом, но сигналов от Вашингтона об их организации по-прежнему не поступало.