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Лавров высказался о заверениях Кишинева по приднестровской проблеме

Лавров: заверениях Кишинева по приднестровской проблеме не вызывают доверия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заверения руководства Молдавии в намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами не вызывают доверия на фоне нарастающей милитаризации страны, заявили в МИД РФ.

«На фоне нарастающей милитаризации Молдавии не вызывают доверия заверения руководства страны о намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами», — говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лавров.

В ведомстве в очередной раз предостерегли «горячие головы» в Кишиневе от «фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса».

«Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна», — добавили в МИД.

Лавров Сергей