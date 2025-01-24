Лавров высказался о заверениях Кишинева по приднестровской проблеме

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Заверения руководства Молдавии в намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами не вызывают доверия на фоне нарастающей милитаризации страны, заявили в МИД РФ.
«На фоне нарастающей милитаризации Молдавии не вызывают доверия заверения руководства страны о намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами», — говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лавров.
В ведомстве в очередной раз предостерегли «горячие головы» в Кишиневе от «фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса».
«Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна», — добавили в МИД.