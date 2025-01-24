Лебедев: попытки дискредитации выборов в Беларуси обречены на провал

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что президентская избирательная кампания в Беларуси проходит в сложных внешних условиях, когда предпринимаются попытки дискредитировать избирательный процесс.
Данное заявление Лебедев сделал в Минске во время на заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов стран Содружества.
«(…) голосование (на президентских выборах в Беларуси — Sputnik) проходит в непростой международной обстановке», — заявил Лебедев.
По его словам, белорусские президентские выборы проходят в условиях, когда вокруг Беларуси и в целом Союзного государства развернута беспрецедентная кампания по дезинформации.
Лебедев также отметил, что во время этой избирательной кампании предпринимаются попытки дискредитации самого избирательного процесса, идет запугивание членов избирательных комиссий, присутствуют попытки создать атмосферу хаоса и недоверия.
Убежден, что такие действия обречены на провал.
При этом он обратил внимание, что по своему значению выборы президента Беларуси 26 января не только представляют большой интерес для стран СНГ, но и станут знаковым международным событием далеко за пределами СНГ.
25 января завершится досрочное голосование на выборах, 26 января — основной день голосования.
В выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Сергей Сыранков и экс-кандидат на предыдущих выборах Анна Канопацкая.