Наблюдатель из Испании: явка на выборах в Беларуси будет высокая

«Хочу сказать, что Минск действительно прекрасен, это хороший и яркий город. Что касается электорального процесса, у меня была возможность встретиться с представителями ЦИК Беларуси, чтобы узнать подробнее о том, как здесь организованы выборы, что было сделано, чтобы они проходили согласно лучшим стандартам», — отметил Уриарте Санчес Карлос.