Наблюдатель из Испании: явка на выборах в Беларуси будет высокая

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Международный наблюдатель из Испании Уриарте Санчес Карлос выразил мнение, что явка на выборах в Беларуси будет традиционно высокая, об этом он заявил журналистам в пятницу во время посещения инфоцентра ЦИК, передает корреспондент Sputnik.
Наблюдатель рассказал, что является преподавателем права в Мадридском университете и прибыл в Беларусь по приглашению.
«Хочу сказать, что Минск действительно прекрасен, это хороший и яркий город. Что касается электорального процесса, у меня была возможность встретиться с представителями ЦИК Беларуси, чтобы узнать подробнее о том, как здесь организованы выборы, что было сделано, чтобы они проходили согласно лучшим стандартам», — отметил Уриарте Санчес Карлос.
По его словам, наблюдение за выборами в Беларуси — лучшая возможность сравнить, как организован избирательный процесс в республике и в Испании. Он сказал, что видел несколько плакатов, которые призывают граждан идти голосовать 26 января, и заверил, что планирует посетить несколько участков для голосования, чтобы оценить ситуацию «на месте».
«Хочу сказать одно: выборы, на мой взгляд, это проявление демократии, поэтому важно, чтобы граждане Беларуси, чтобы жители Минска и других городов поучаствовали в этих выборах. Это самый прямой способ принять участие в будущем своей страны и определить будущее своего государства на ближайшие пять лет», — подчеркнул Уриарте Санчес Карлос.
Он выразил мнение, что явка на выборах будет высокая, а основной день голосования пройдет в спокойной, открытой атмосфере демократического выбора.
«Обращаюсь ко всем: приходите, голосуйте, высказывайте свое мнение, принимайте участие в прямой демократии», — подытожил наблюдатель из Испании.
Выборы-2025
Досрочное голосование на выборах президента началось в Беларуси 21 января и будет идти до 25 января включительно. Участки работают с 12:00 до 19:00. После трех дней явка, по данным ЦИК, составила 27,15% избирателей.
Основной день голосования — 26 января. В воскресенье участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
На пост президента баллотируются пять кандидатов — действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, председатель Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.