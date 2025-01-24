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Путин заявил о готовности встретиться с Трампом

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому конфликту. Президент напомнил, что украинские власти сами запретили себе переговоры с Россией. По словам Путина, он готов встретиться и обсудить эту тему с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Накануне, 23 января, американский президент заявил о намерении «немедленно» провести встречу с Владимиром Путиным.

Путин добавил, что у него всегда были деловые и прагматические отношения с Трампом. По его мнению, кризиса на Украине можно было бы избежать, если бы у республиканца не «украли победу» в 2020 году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль пока не получал от Белого дома сигналов готовности к диалогу.

Путин Владимир
Трамп Дональд