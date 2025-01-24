Путин заявил о готовности встретиться с Трампом

«Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы», — сказал президент в интервью журналисту Павлу Зарубину. Накануне, 23 января, американский президент заявил о намерении «немедленно» провести встречу с Владимиром Путиным.
Путин добавил, что у него всегда были деловые и прагматические отношения с Трампом. По его мнению, кризиса на Украине можно было бы избежать, если бы у республиканца не «украли победу» в 2020 году.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Кремль пока не получал от Белого дома сигналов готовности к диалогу.