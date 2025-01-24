Лукашенко приехал на финальный концерт акции «Марафон единства»

Кроме Минска «Марафон единства» побывал в 15 городах и подарил настоящий праздник тысячам белорусов. Это были не только концерты и выступления любимых артистов, но и множество встреч с интересными людьми, выставки, посещение отечественных предприятий, квесты, открытие муралов и многое другое.