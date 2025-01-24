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Лукашенко приехал на финальный концерт акции «Марафон единства»

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в «Минск-Арену» на финальный концерт акции «Марафон единства», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Кроме Минска «Марафон единства» побывал в 15 городах и подарил настоящий праздник тысячам белорусов. Это были не только концерты и выступления любимых артистов, но и множество встреч с интересными людьми, выставки, посещение отечественных предприятий, квесты, открытие муралов и многое другое.

О старте всебелорусской акции «Марафон единства» Александр Лукашенко объявил 17 сентября прошлого года на торжественном мероприятии ко Дню народного единства. «Это будет марафон триединства традиций: национальной культуры, которую бережно храним и развиваем, талантов наших людей, которыми славится белорусская земля, красоты славянской души, которая наполняет мир вокруг гармонией и взаимопониманием», — сказал он тогда.

Лукашенко Александр