Мининформ запретил к распространения в Беларуси еще 30 печатных изданий

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Список печатных изданий, запрещенных к распространению на территории Беларуси, дополнен 30 наименованиями, об этом в пятницу сообщило министерство информации республики.
Решение о запрете на распространение этих печатных изданий было принято на заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.
«В этих изданиях установлено наличие информации, материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам», — говорится в сообщении Мининформа.
В Мининформе ранее отмечали, что в магазинах встречаются книги, которые искажают историческую правду и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, религиозную нетерпимость, насилие, жестокость и порнографию, разжигающие вражду и ненависть, популяризирующие нетрадиционные для белорусского общества субкультуры.
Также это книги о половом воспитании детей, «способные оказать негативное влияние на их физическое и психическое развитие, исказить представление об истинных семейных ценностях».