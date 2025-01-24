Мининформ запретил к распространения в Беларуси еще 30 печатных изданий

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Список печатных изданий, запрещенных к распространению на территории Беларуси, дополнен 30 наименованиями, об этом в пятницу сообщило министерство информации республики.

Решение о запрете на распространение этих печатных изданий было принято на заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.

После событий 2020 года, в Беларуси на законодательном уровне был ужесточен контроль за печатной продукцией, которая распространяется в книжных магазинах, по интернету. В настоящее время в списке запрещенной к распространению печатной продукции более 60 изданий.