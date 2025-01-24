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Мининформ запретил к распространения в Беларуси еще 30 печатных изданий

Они запрещены на основании решения о том, что могут нанести вред национальным интересам Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 янв — Sputnik. Список печатных изданий, запрещенных к распространению на территории Беларуси, дополнен 30 наименованиями, об этом в пятницу сообщило министерство информации республики.

Решение о запрете на распространение этих печатных изданий было принято на заседании Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции.

«В этих изданиях установлено наличие информации, материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам», — говорится в сообщении Мининформа.

После событий 2020 года, в Беларуси на законодательном уровне был ужесточен контроль за печатной продукцией, которая распространяется в книжных магазинах, по интернету. В настоящее время в списке запрещенной к распространению печатной продукции более 60 изданий.

В Мининформе ранее отмечали, что в магазинах встречаются книги, которые искажают историческую правду и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, религиозную нетерпимость, насилие, жестокость и порнографию, разжигающие вражду и ненависть, популяризирующие нетрадиционные для белорусского общества субкультуры.

Также это книги о половом воспитании детей, «способные оказать негативное влияние на их физическое и психическое развитие, исказить представление об истинных семейных ценностях».