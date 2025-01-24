Foreign Policy: Европа не готова к вызовам, которые ставит перед ней Трамп
Европа уверена в своей готовности ко второму сроку Трампа, но ее уверенность необоснованна, считают эксперты. Европейские политики не осознали срочность и масштаб изменений, включая вопросы военных расходов.
Financial Times: танкеры с СПГ начали массово менять курс
Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, изменяют маршруты в сторону Европы. Это связано с потерей российского трубопроводного газа и желанием владельцев судов воспользоваться пострадавшим рынком.
WSJ: успехи армии РФ на Украине делают угрозы Трампа пустыми
Обозреватели считают угрозы Трампа пустыми, так как у России есть ресурсы для продолжения успехов на поле боя. В материале отмечается, что российские войска одерживают верх над ВСУ и приближаются к логистическим центрам.
CNN: самый большой в мире айсберг угрожает британскому острову
Айсберг A23a, самый крупный в мире (3672 кв. км), может столкнуться с британским островом Южная Георгия. Это может повлиять на морские маршруты и местную фауну.
CNBC: Трампу могут дать право переизбираться на третий срок
Республиканец Энди Оглс предложил изменить 22-ю поправку Конституции США, чтобы дать президенту Трампу и будущим президентам возможность избраться на третий срок. Поправка была введена после четвертого срока Рузвельта.