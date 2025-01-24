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Последние зарубежные новости за 24 января 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 24 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Foreign Policy: Европа не готова к вызовам, которые ставит перед ней Трамп

Источник: Reuters

Европа уверена в своей готовности ко второму сроку Трампа, но ее уверенность необоснованна, считают эксперты. Европейские политики не осознали срочность и масштаб изменений, включая вопросы военных расходов.

Financial Times: танкеры с СПГ начали массово менять курс

Источник: AP 2024

Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ из США в Азию и Южную Африку, изменяют маршруты в сторону Европы. Это связано с потерей российского трубопроводного газа и желанием владельцев судов воспользоваться пострадавшим рынком.

WSJ: успехи армии РФ на Украине делают угрозы Трампа пустыми

Источник: РИА "Новости"

Обозреватели считают угрозы Трампа пустыми, так как у России есть ресурсы для продолжения успехов на поле боя. В материале отмечается, что российские войска одерживают верх над ВСУ и приближаются к логистическим центрам.

CNN: самый большой в мире айсберг угрожает британскому острову

Айсберг A23a, самый крупный в мире (3672 кв. км), может столкнуться с британским островом Южная Георгия. Это может повлиять на морские маршруты и местную фауну.

CNBC: Трампу могут дать право переизбираться на третий срок

Источник: AP 2024

Республиканец Энди Оглс предложил изменить 22-ю поправку Конституции США, чтобы дать президенту Трампу и будущим президентам возможность избраться на третий срок. Поправка была введена после четвертого срока Рузвельта.