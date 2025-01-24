Путин заявил, что готов встретиться с Трампом и обсудить Украину

Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. О чем еще говорил Путин — в материале «Газеты.Ru».
О контактах с Трампом.
Дональд Трамп неоднократно высказывался на тему возможных переговоров с Владимиром Путиным. Российский лидер напомнил, что никогда не отказывался от контактов.
«Президент Соединенных Штатов сделал много по этому поводу заявлений. Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных Штатов, и не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения, и доверительные, я бы сказал», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что не может не согласиться с тем, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы президентом США на момент начала боевых действий был Трамп. По словам президента России, у республиканца в 2020 году «украли победу» на выборах.
«Он человек не только умный, он прагматичный человек. Поэтому, скорее всего, действительно нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. ~Мы готовы~», — отметил президент.
Он добавил, что это «прежде всего зависит от решений и выбора действующей американской администрации».
О переговорах по Украине.
Владимир Путин напомнил, что ~Россия готова к переговорам~ по урегулированию украинского конфликта. Однако некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание.
«Например, действующий глава режима (президент Украины Владимир Зеленский. — “Газета.Ru”), когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?» — отметил российский лидер.
Он подчеркнул — если переговоры начать сейчас, они будут нелегитимными. Это значит, что и их результаты можно будет объявить нелегитимными.
«Действующий режим в Киеве с удовольствием получает сотни миллиардов от своих спонсоров, извините за простоту выражений как у нас говорят в народе, “хомячит” с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щеки, но выполнять указания своих спонсоров, а мы знаем, что такие указания есть, отменять принятый указ о запрете переговоров, не спешит. Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставить его это сделать. Думаю, что ему сделать это придется», — объяснил Владимир Путин.
Пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно, резюмировал президент. В сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».
Об экономике и долларе.
У России и США может быть довольно много общих тем, сторонам следует найти решения по ключевым вопросам, отметил Путин. Он напомнил, что обе страны — не только одни из самых крупных производителей нефти, но и крупнейшие потребители энергоресурсов.
«А это значит, что как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены — плохо, потому что производить надо внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны. И слишком низкие цены — тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. И здесь есть, о чем нам поговорить», — подчеркнул Путин.
По его словам, есть и другие вопросы в энергетической сфере, которые могут ~представлять взаимный интерес~. Путин напомнил, что в свой первый президентский срок Трамп ввел на тот момент самое большое количество санкций против России.
«Не думаю, что это было решение, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединенных Штатов», — отметил глава государства.
Он добавил, что пришедший к власти в 2020-м Джо Байден «перехватил эстафетную палочку санкций» и продолжил вводить ограничения против РФ.
«Очень много решений вредных для экономики самих Соединенных Штатов. Например, подтачивание могущества самого доллара, потому что запрет России использовать доллар — а мы не отказывались от доллара, это прежняя администрация не дала нам возможность использовать доллар в качестве расчетной единицы. На мой взгляд, это решение наносит очень серьезный урон самим Соединенным Штатам», — объяснил российский лидер.
Путин усомнился в том, что Трамп, несмотря на обещания ужесточить санкции, примет решения, которые навредят США.
«Я сомневаюсь, что он будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике», — резюмировал президент России.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов к контактам с Трампом. По словам пресс-секретаря президента, Россия ждет от администрации американского лидера сигналы к этому.