МИД РФ обсуждает с ХАМАС освобождение из плена в Газе Труфанова и Харкина

15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Вашингтона, Дохи и Каира Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве, которое вступило в силу 19 января. В тот же день на родину были возвращены три гражданки Израиля: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Со своей стороны израильские власти в ночь на 20 января выпустили из тюрем 90 палестинских заключенных женщин и несовершеннолетних.