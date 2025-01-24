МИД РФ обсуждает с ХАМАС освобождение из плена в Газе Труфанова и Харкина

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в телефонном разговоре с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком подтвердил заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемых в Газе россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.
«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа российского гражданина А. Труфанова и уроженца Донбасса М. Харкина. Была также подтверждена неизменная готовность способствовать усилиям по достижению палестинского национального согласия на политической платформе Организации освобождения Палестины в интересах справедливого решения палестинской проблемы на известной международно-правовой основе», — говорится в сообщении МИД РФ.
Стороны также отметили необходимость четкого выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также безотлагательного оказания гуманитарной помощи населению зоны конфликта.
15 января глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани объявил, что в результате посреднических усилий Вашингтона, Дохи и Каира Израиль и ХАМАС достигли соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников и введении режима прекращения огня в анклаве, которое вступило в силу 19 января. В тот же день на родину были возвращены три гражданки Израиля: Роми Гонен (24 года), Эмили Дамари (28 лет) и Дорон Штейнбрехер (31 год). Со своей стороны израильские власти в ночь на 20 января выпустили из тюрем 90 палестинских заключенных женщин и несовершеннолетних.