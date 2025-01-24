По мнению Мединского, такая позиция Трампа вызывает радость, так как идет вразрез с дискурсом о том, что СССР мешал США победить Гитлера.
«То, что Россия помогла Америке, — хорошо, что Трамп так сказал. Здесь он занимает здравую позицию», — считает Мединский.
По его словам, не стоит придираться к словам президента США о 60 миллионах погибших граждан СССР. Как считает Мединский, точных цифр не знает никто.
В среду Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с его высказыванием. По его словам, информация о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов.
Согласно официальным данным России, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.