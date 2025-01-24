Мединский прокомментировал слова Трампа о роли СССР в войне

В среду Трамп заявил, что Россия «помогла США» выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с его высказыванием. По его словам, информация о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов.