«Никому не должны закрывать рот». Лукашенко сказал, какое общество создадут в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что страна не свернет с дороги истинной демократии, сообщает пресс-служба президента.
Со сцены финального концерта акции «Марафон единства» глава Беларуси высказался о принципах демократии и уважения человека. Так, Лукашенко заявил, что Беларусь не свернет с этого пути.
— Мы ни в коем случае не свернем с дороги истинной демократии и уважения человека, — пообещал он.
При этом глава республики указал на то, что в Беларуси никому «не должны закрывать рот и силой тащить туда, куда он не хочет». А также отметил, что в республике будет создано общество справедливости, в котором хочется жить.
— Мы создадим общество справедливости, где хочется жить, — заключил президент.
На днях Александр Лукашенко назвал свободу человека приоритетом своей будущей работы.
Кроме того, глава республики пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.
И также белорусский лидер сказал, какая диктатура обязательно сохранится в Беларуси.