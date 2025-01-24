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«Никому не должны закрывать рот». Лукашенко сказал, какое общество создадут в Беларуси

Лукашенко сказал, что Беларусь не свернет с дороги истинной демократии.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что страна не свернет с дороги истинной демократии, сообщает пресс-служба президента.

Со сцены финального концерта акции «Марафон единства» глава Беларуси высказался о принципах демократии и уважения человека. Так, Лукашенко заявил, что Беларусь не свернет с этого пути.

— Мы ни в коем случае не свернем с дороги истинной демократии и уважения человека, — пообещал он.

При этом глава республики указал на то, что в Беларуси никому «не должны закрывать рот и силой тащить туда, куда он не хочет». А также отметил, что в республике будет создано общество справедливости, в котором хочется жить.

— Мы создадим общество справедливости, где хочется жить, — заключил президент.

На днях Александр Лукашенко назвал свободу человека приоритетом своей будущей работы.

Кроме того, глава республики пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.

И также белорусский лидер сказал, какая диктатура обязательно сохранится в Беларуси.