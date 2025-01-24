Лукашенко сказал, что будет с Беларусью через пять лет

При этом Лукашенко отметил, что уже не единожды он говорил о преемственности. Также он вновь напомнил, что через пять лет больше половины белорусов будут люди, которые родились в период независимости. И заметил, что молодые белорусы не знали империи СССР и по большому счету не застали тяжелейшие «девяностые» годы прошлого века. Но еще он отметил, что молодежью белорусские власти занимались не в полной мере.