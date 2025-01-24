Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью через пять лет, сообщает пресс-служба президента.
Так, белорусский президент подчеркнул, что следующая пятилетка в Беларуси станет временем молодежи. И обратил внимание на необходимость вложить в головы новых поколений мысли и дела нынешнего поколения.
— Все, что я сказал и не сказал, о чем мы думали последние годы и делали, нужно вложить в головы и сердца наших новых поколений, — подчеркнул он.
При этом Лукашенко отметил, что уже не единожды он говорил о преемственности. Также он вновь напомнил, что через пять лет больше половины белорусов будут люди, которые родились в период независимости. И заметил, что молодые белорусы не знали империи СССР и по большому счету не застали тяжелейшие «девяностые» годы прошлого века. Но еще он отметил, что молодежью белорусские власти занимались не в полной мере.
— 2020 год показал, что молодежью — да и вообще — мы занимались недостаточно. Не так, как сегодня, — заметил белорусский лидер.
Однако здесь же президент Беларуси подчеркнул, что в республике не сами собой и не из интернета появились такие блага, как безопасность, отсутствие расслоения общества, доступные медицина и образование, гарантированное первое рабочее место, неплохие дороги, невысокие цены и комфортные услуги.
— Это адский труд строительства новой страны, — прокомментировал президент.
А резюмируя, Лукашенко заявил, что следующая пятилетка в Беларуси будет временем молодежи. И добавил, что, в связи с этим, задачей старшего поколения станет передача своих опыта, знаний, умений, компетенций молодым белорусам — «новому поколению управленцев, рабочих, крестьян, спортсменов, айтишников».
— Вовлеченность молодых людей во все сферы деятельности государства станет решающей, — заключил белорусский лидер.
Кроме того, глава республики пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность. И также белорусский президент сказал, какая диктатура обязательно сохранится в Беларуси.
И еще белорусский президент сказал, что у оступившихся и запутавшихся будет шанс вернуться к жизни.