Беспрозванных: в медицине региона не хватает более тысячи медсестёр и врачей

Он также напомнил о мерах по привлечению в том числе и молодых специалистов из других регионов. Так, в Калининградской области увеличили срок компенсации арендной платы жилья с полугода до трёх лет. По мнению Беспрозванных, по истечении этого срока врач сможет претендовать на жилищный сертификат. Номинал документа увеличили с 2 до 2,5 млн рублей, однако воспользоваться этой льготой в Калининградской области можно не везде.