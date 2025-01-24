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«Чуть не уничтожили сами себя». Лукашенко пообещал, что 2020 год в Беларуси не повторится

Лукашенко назвал 2020 год необходимой «прививкой», сказав, что это не повторится.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2020 год необходимой «прививкой», сказав, что такое не повторится, передает пресс-служба президента.

В частности, глава республики в Минске на финале республиканской акции «Марафон единства» вспомнил о событиях 2020-го в Беларуси, сказав, что белорусы сами же едва не уничтожили себя.

— Мы чуть не уничтожили сами себя, — подчеркнул он.

Белорусский лидер призвал откровенно говорить на эту тему. И при этом Лукашенко назвал 2020-й определенной «прививкой» для общества.

— Это была очень важная, необходимая «прививка» нашему организму, — уверен президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что белорусы данную прививку получили. И указал на то, что противникам республики стоит осознавать, что 2020-й год в Беларуси не повторится.

— Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году, — заключил президент.

Еще Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью через пять лет.

Кроме того, глава республики пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.

Но также белорусский президент сказал, что у оступившихся и запутавшихся будет шанс вернуться к жизни.