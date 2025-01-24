«Чуть не уничтожили сами себя». Лукашенко пообещал, что 2020 год в Беларуси не повторится

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал 2020 год необходимой «прививкой», сказав, что такое не повторится, передает пресс-служба президента.
В частности, глава республики в Минске на финале республиканской акции «Марафон единства» вспомнил о событиях 2020-го в Беларуси, сказав, что белорусы сами же едва не уничтожили себя.
— Мы чуть не уничтожили сами себя, — подчеркнул он.
Белорусский лидер призвал откровенно говорить на эту тему. И при этом Лукашенко назвал 2020-й определенной «прививкой» для общества.
— Это была очень важная, необходимая «прививка» нашему организму, — уверен президент Беларуси.
Лукашенко добавил, что белорусы данную прививку получили. И указал на то, что противникам республики стоит осознавать, что 2020-й год в Беларуси не повторится.
— Все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году, — заключил президент.
Еще Александр Лукашенко сказал, что будет с Беларусью через пять лет.
Кроме того, глава республики пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.
Но также белорусский президент сказал, что у оступившихся и запутавшихся будет шанс вернуться к жизни.