«Мы не будем плясать под чужую дудку». Лукашенко пообещал защитить белорусов от сапога захватчика и «панской плетки»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не допустит сапога захватчика на белорусской земле, сообщает пресс-служба президента.
В частности, в финале республиканской акции «Марафон единства» белорусский лидер обратил внимание на бесценный опыт, полученный белорусами во время прохождения через глобальные кризисы и санкции. Он заметил, что белорусы научились работать и развиваться, опираясь при этом на собственные ум и силу.
При этом глава республики заявил, что в Беларуси не станут плясать под чужую дудку, и пообещал защитить белорусов от захватчиков и угнетателей.
— Мы не будем плясать под чужую дудку. Не станем гнуть спину под панской плеткой. Не допустим, чтобы на родную землю ступил сапог захватчика, — подчеркнул он.
Александр Лукашенко подметил, что в этом жители Беларуси могут быть абсолютно уверены. Но еще добавил, что все эти идеи следует вложить в умы молодежи.
— Но запомните: все, что я сказал и не сказал, о чем мы думали последние годы и делали, нужно вложить в головы и сердца наших новых поколений, — резюмировал президент.
А далее белорусский лидер сказал, что будет с Беларусью через пять лет.
Кроме того, Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь не будет проблемой для соседей: «Не страдают гигантоманией». И еще он сказал, что 2020 год в Беларуси не повторится: «Чуть не уничтожили сами себя».
Также белорусский президент сказал, какая диктатура обязательно сохранится в Беларуси.