Лукашенко заверил, что страна не повторит опыта выборов 2020 года

Лукашенко отметил, что в тот период множество людей поверили в «привлекательную жизнь за рубежом».
«Но это была очень важная, необходимая “прививка” нашему организму и все наши противники и враги должны понимать: не надейтесь, мы никогда не повторим того, что было в 2020 году», — отметил глава государства.
Прошлые президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, Светлана Тихановская — 10,1%. Против всех проголосовали 4,59%.
В тот же день на улицах начались массовые протесты, участники требовали пересмотра предварительных результатов голосования.
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. Лукашенко, заявивший о планах вновь выдвинуть свою кандидатуру, в 2020 году, после принятия новой Конституции, обещал, что не будет еще раз занимать этот пост.
В январе этого года он заявил, что не держится за власть и сделает все, чтобы безболезненно передать ее «новому поколению», так как надеется пожить «еще при новой власти». В случае победы это будет седьмой срок Лукашенко у власти.
Читайте РБК в Telegram.