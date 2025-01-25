Министр здравоохранения РФ: загрузка онкоцентра в Калининграде недостаточна

«Мы совместно с Алексеем Сергеевичем [Беспрозванных] сегодня осмотрели [онкоцентр]. Загрузка пока недостаточна. Возможности этого центра значительно больше. Возможность использования этого оборудования позволяет маршрутизировать пациентов не только с уже выявленными злокачественными новообразованиями, но и с рядом других. Поэтому мы сегодня обсуждаем в том числе и расширение возможностей этого центра по дополнительным профилям оказания медицинской помощи, что, на наш взгляд, возможно», — заявил Министр.