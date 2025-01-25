Сводка СВО. ВС РФ освободили Тимофеевку, ВСУ попали в клешни под Красноармейском, Россия готова к переговорам, 25 января

Военный корреспондент Александр Сладков полагает, что Украину теперь ждёт апокалипсис после атаки беспилотников ВСУ на российские регионы в ночь на пятницу. Напомним, что как минимум 121 украинский беспилотник был сбит над территорией России в ночь на 24 января. Больше всего БПЛА уничтожили в небе над Брянской областью — 37 штук. 20 «птичек» поразили в Рязанской области. Здесь обломки сбитых беспилотников повредили жилой дом и нефтебазу. 6 БПЛА долетели до Московской области, ещё один до Москвы. Долетели воздушные объекты и до Ленинградской области. 3 БПЛА сбили вблизи посёлка Оредеж.