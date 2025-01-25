Вучич: официальный Белград не будет вводить санкции против России

Вучич отметил, что Белград продолжает свой европейский путь, однако намерен обсудить с российским лидером возможные пути решения проблем, связанных с санкциями против нефтяной компании NIS и другими вызовами. Он также подчеркнул, что Сербия будет поддерживать дружеские отношения с Россией, Китаем и другими партнерами, несмотря на попытки разрушить эти связи, которые, по его мнению, являются важной опорой для страны.