Александар Вучич подчеркнул, что Сербия не станет вводить санкции против России, пока он занимает пост президента.
Он выразил уверенность в сохранении дружественных и братских отношений с Москвой, несмотря на внешнее давление. По его словам, некоторые силы стремятся лишить Сербию независимости, возвращая страну в прошлое, когда решения принимались извне.
Вучич отметил, что Белград продолжает свой европейский путь, однако намерен обсудить с российским лидером возможные пути решения проблем, связанных с санкциями против нефтяной компании NIS и другими вызовами. Он также подчеркнул, что Сербия будет поддерживать дружеские отношения с Россией, Китаем и другими партнерами, несмотря на попытки разрушить эти связи, которые, по его мнению, являются важной опорой для страны.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не намерен национализировать «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) на фоне санкций США, хотя, по его словам, имеет на это право.