Болтон: Трамп хочет избавиться от конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп «хочет избавиться» от конфликта на Украине, чтобы он «не осложнял ему повестку дня». Об этом в эфире RT заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
Он отметил, что это плохая новость для Киева.
По словам Болтона, мирный план может включать остановку военных действий по линии боевого соприкосновения, а также Украину не будут принимать в НАТО.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не видит реальных действий со стороны западных стран и Украины, которые говорили бы о их готовности к мирным переговорам.
До этого Трамп снова сообщал, что Зеленский готов к переговорам по урегулированию украинского конфликта, а также заострил внимание на потерях Киева.