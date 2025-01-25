Эпичный и дырявый. Каким «Железным куполом» собирается накрыть Америку Дональд Трамп

Впрочем, не стоит питать лишние иллюзии, так как никакого неприступного купола «Железный купол» над прикрываемыми городами и уж тем более всем Израилем не создаёт. Палестинские группировки быстро нашли ключ к противовоздушной обороне соседа, который в профессиональных кругах именуется «прорывом системы ПВО превышением её возможностей». По разным данным, в арсенале еврейского государства сегодня до десяти батарей «ЖК», каждая включает в себя до четырёх пусковых установок с 20 ЗУР «Тамир». Если комплекс будет назначать на поражение одной цели одну ракету и вероятность поражения условно принять за 90%, все имеющиеся у ЦАХАЛ «ЖК» способны отразить единовременную атаку суммарно около 700 целей. А если учесть, что батареи распределены на два направления (Газа, Ливан / Сирия) и не находятся в одном районе, а ПУ не имеют азимутального привода и прикрывают лишь свой 120-градусный сектор, указанная ранее цифра для каждого конкретного израильского города становится гораздо более скромной. Причём перезарядка комплекса занимает часы.