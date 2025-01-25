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МСРС и МАРА призвали обратить внимание на действия Молдавии к ПМР

Энергетический кризис привел к массовым нарушениям фундаментальных прав и свобод приднестровцев.

Источник: Аргументы и факты

Международные организации заявляют, что сложившаяся в Приднестровье ситуация обладает признаками гуманитарного кризиса, и призывают мировое сообщество обратить внимание на действия молдавских властей, которые, по их мнению, нарушают основные права и свободы населения региона.

Соответствующее заявление было распространено посольством России в Кишиневе.

В опубликованном обращении, подготовленном Международным советом российских соотечественников (МСРС) и Международной ассоциацией русскоязычных адвокатов (МАРА), подчеркивается, что кризис в Приднестровье усугубляется ограничительными мерами, введенными молдавским руководством. Эти меры, принятые вопреки достигнутым ранее договоренностям, привели к серьезным социально-экономическим и гуманитарным последствиям.

В заявлении отмечается, что энергетический кризис в регионе стал причиной массового нарушения прав местного населения, закрепленных в международных правовых актах. Организации выражают обеспокоенность тем, что политика Кишинева оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в Приднестровье и способствует росту напряженности в регионе, что особенно опасно в условиях нестабильности на международном и региональном уровнях.

Кроме того, подчеркивается, что действия молдавских властей фактически подрывают усилия международного сообщества, направленные на возобновление переговорного процесса по урегулированию молдо-приднестровского конфликта. В связи с этим международные организации призывают к незамедлительным мерам по предотвращению гуманитарного кризиса и отмене экономических и политических ограничений, введенных против жителей Приднестровья.

Ранее в городах Бендеры, Рыбница и Дубоссары, расположенных в Приднестровье, начались протесты, связанные с перебоями в поставках газа.