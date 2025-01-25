МСРС и МАРА призвали обратить внимание на действия Молдавии к ПМР

В заявлении отмечается, что энергетический кризис в регионе стал причиной массового нарушения прав местного населения, закрепленных в международных правовых актах. Организации выражают обеспокоенность тем, что политика Кишинева оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в Приднестровье и способствует росту напряженности в регионе, что особенно опасно в условиях нестабильности на международном и региональном уровнях.