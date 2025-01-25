Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока он находится у власти

Президент Сербии Александр Вучич заявил о неприемлемости санкций против России со стороны Белграда. В своём выступлении, которое транслировало агентство «Танюг», он подчеркнул, что республика будет сохранять независимость и не позволит никому диктовать ей чужую волю.

Источник: Life.ru

«[Сторонники санкций] хотят вернуть нас в 2000 год, когда мы были покорённые и порабощённые. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: “Не будете независимой страной”. Хотят определять за нас, когда и кому вводить санкции. Но я говорю вам, что, пока я президент Сербии, не будут вводиться санкции ни против России, ни против других наших друзей», — отметил сербский лидер.

Его слова прозвучали на фоне массового собрания в Ягодине сторонников создания широкого надпартийного движения, которое стало бы альтернативой правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). В тот же день в Белграде прошли регулярные акции протеста студентов и представителей оппозиции.

Ранее Вучич высказался о готовности Белграда предоставить площадку для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По его словам, Сербия находится вне военных блоков и способна гарантировать безопасность обеим сторонам.