Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока он находится у власти

«[Сторонники санкций] хотят вернуть нас в 2000 год, когда мы были покорённые и порабощённые. Когда кто-то другой принимал решения вместо Сербии. Хотят сказать: “Не будете независимой страной”. Хотят определять за нас, когда и кому вводить санкции. Но я говорю вам, что, пока я президент Сербии, не будут вводиться санкции ни против России, ни против других наших друзей», — отметил сербский лидер.