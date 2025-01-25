СМИ: премьер Дании провела «очень плохой» разговор с Трампом

В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.