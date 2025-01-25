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СМИ: премьер Дании провела «очень плохой» разговор с Трампом

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на прошлой неделе провела «очень плохой» телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом, тот отреагировал с агрессией на отказ Копенгагена продать Гренландию, пишет газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных европейских чиновников.

Источник: © РИА Новости

По информации собеседников издания, Трамп на прошлой неделе провел 45-минутный телефонный разговор с премьером Дании, в ходе которого подтвердил серьезность намерения получить контроль над Гренландией.

«Фредериксен сказала, что она подчеркнула, что огромный арктический остров … не продается, при этом отметив “большой интерес” Америки к нему», — говорится в материале газеты.

По словам источников издания, разговор между сторонами прошел «очень плохо». По их информации, Трамп отреагировал на слова Фредериксен «агрессивно и конфронтационно», несмотря на то что она предложила расширить сотрудничество в области военных баз и добычи полезных ископаемых.

«Это был очень трудный разговор. Он пригрозил конкретными мерами против Дании, такими как точечные тарифы», — заявил бывший датский чиновник.

В офисе премьер-министра Дании отказались признать «интерпретацию разговора, которую предоставили анонимные источники».

В преддверии вступления в должность президента Дональд Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. При этом будущий глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

Трамп Дональд