Госсекретарь США Марко Рубио поручил немедленно приостановить финансирование почти всех программ зарубежной помощи на 90 дней, включая Украину. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источник.
«Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта», — сказано в документе.
Также отмечается, что решения о продолжении, модификации или прекращении программ примут после пересмотра, который проводит лично госсекретарь.
Источники издания подчеркивают, что директива затрагивает поддержку ключевых союзников Вашингтона, включая Украину, Иорданию и Тайвань.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявлял, что американский лидер Дональд Трамп после инаугурации ни разу не упомянул, что продолжит вооружать Украину.
До этого бывший российский посол в США Анатолий Антонов говорил, что Трамп способен остановить украинский конфликт «одним щелчком пальцев», просто прекратив финансирование властей Украины.